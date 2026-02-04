Émission spéciale Municipales : les enjeux écologiques

Au programme de cette émission, comme tous les mercredis, c’est une émission spéciale municipale dans le sous-marin. Chaque semaine, nous invitons des associations, syndicats ou acteurs locaux pour parler d’un enjeux important lié aux élections. Nous avons déjà parlé d’éducation, de transports, de cultures. Aujourd’hui, c’est le thème de l’écologie qu’on met sur le devant de la scène. Avec nous ce soir dans le sous-marin, Xavier Métay de France Nature Environnement Pays de la Loire et Gaël Virlouvet de Téhop.

Paolo et Cloé se sont rendus à l’atelier “Voyant et non-voyant, écrire ensemble ! ” organisé par les archives départementales 49.

Et aujourd’hui, Isabelle sera bien-sûr présente pour sa chronique cinéma.

Les bonnes ondes c’est pour tout le monde !