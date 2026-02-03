Au programme de cette émission, on reçoit l’association Up Up and Away qui propose plusieurs événements de musiques contemporaines dans les prochains mois. Ce sera aussi l’occasion de parler du fonctionnement plus large de l’association. Gwenaëlle Du Couëdic, fondatrice d’Up Up and Away, est avec nous pour en parler dans le sous-marin.

Et en deuxième partie d’émission, « On s’enjaille », un concert de soutien à la confédération paysanne qui se déroule jeudi 19 février à Mûrs Erigné. On en parle avec Thomas Vauthier de la Confédération Paysanne.

Enfin, comme tous les mardis, Philippe vient nous décrypter une notion économique dans sa chronique. Cette semaine il s’attarde sur notre manière de mesurer la croissance.

