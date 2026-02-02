Les Z’Eclectiques vous donnent rendez-vous pour leur collection Hiver !

Au programme de cette émission, le festival les Z’eclectiques revient sous sa forme hivernale. Une version plus intimiste qu’en automne. On prendra le temps dans ce sous-marin pour présenter les différents artistes et groupes qui participeront à cette édition 2026. Avec nous pour en parler, Thierry Bidet, programmateur des Z’eclectiques.

Et en deuxième partie d’émission, puisqu’il n’y a pas eu d’émission en direct jeudi dernier, vous allez retrouver aujourd’hui “Terrains Communs – Récit d’écologie populaire”. Une série de reportages et d’interviews réalisés par la CORLAB et la FRAP dans le cadre du projet Ondes Durables. Pour le troisième épisode de cette série, il est question de la Sécurité Sociale de l’Alimentation en pays de Morlaix. Un reportage mené par Pierre-Louis Leseul de Radio U à Brest.

Et aujourd’hui deux chroniques, Pacôme nous parle des enjeux géopolitiques de la crise en Iran et Tom revient sur les actualités sportives de la semaine.

Les bonnes ondes, c’est pour tout le monde !