Émission spéciale municipale : les enjeux autour de la Culture

Ce soir, notre programme hebdomadaire focus sur les élections municipales est au menu. Tous les mercredis, vous retrouvez des interviews en lien avec les enjeux municipaux sur de multiples thématiques (logements, écologie, éducation et pleins d’autres). Aujourd’hui, on revient sur la culture.

Avec nous dans le sous-marin, Kloé et Agathe, elles sont toutes les deux membres du syndicat Solidaire Unitaire et Démocratique Culture 49.

Isabelle est là également en studio pour sa chronique ciné. Une chronique ciné un peu spéciale aujourd’hui car on fera le bilan avec l’équipe de la rédac du festival Premiers Plans. Jules a d’ailleurs réalisé un reportage sur les lectures de scénarios de court-métrages, c’était jeudi dernier !

Les bonnes ondes, c’est pour tout le monde !