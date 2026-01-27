Au programme de ce sous-marin :

La présentation de l’équipe espoir 2026 du Chabada. La scène de musiques actuelles d’Angers accompagne cette année cinq artistes, solo, ou en duo, dans le cadre de son dispositif pour aider les jeunes talents à l’insertion professionnelle. On accueillera dans le studio les artistes CJ Beth, Noa Hermosilla, Deva et le rappeur S-tra ! Fabrice Nau, le coordinateur de l’équipe espoir du Chabada sera également présent !

Deux chroniques aujourd’hui également. Comme tous les mardis, Philippe est avec nous dans le studio pour sa chronique éco et Chloé vient nous présenter les dernières actualités internationales.

Les bonnes ondes, c’est pour tout le monde !