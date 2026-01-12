Tour d’horizon de la programmation d’hiver et de printemps du Chabada

Au programme de cette émission, le Chabada vient nous présenter sa programmation d’hiver et de printemps. C’est l’occasion de parler des concerts prévus mais aussi des autres événements puisque le Chabada est un acteur culturel multiple. On en parle avec Stéphane Martin, le programmateur du lieu et Gaëlle Bordier, chargée en communication.

Et en deuxième partie d’émission, une suppression de 380 places en école d’infirmières est prévue pour la rentrée 2026 dans les pays de la Loire. Une nouvelle qui fait réagir les syndicats. On en parle avec Benjamin Delrue, secrétaire général de Force Ouvrière Santé.

Et aujourd’hui, deux chroniques. Pacôme nous parle de l’impérialisme état-unien au Vénézuela et Ella nous récapitule les grosses actualités sportives du week end.

Les bonnes ondes, c’est pour tout le monde !