José Antonio Kast élu président du Chili : les nostalgiques de Pinochet de retour

Au programme de ce sous-marin :

Le 11 mars prochain, le Chili investira son nouveau président, José Antonio Kast. Fils d’un père nazi et un admirateur convaincu du dictateur Augusto Pinochet, il a promis à son peuple de lutter sévèrement contre l’immigration et l’insécurité. Pour comprendre les enjeux de cette nouvelle victoire de l’extrême droite en amérique du sud, on reçoit dans le sous-marin Catherine Pergoux, enseignante chercheuse à l’université d’angers et spécialiste du thème de la mémoire dans le Chili Post dictatoriale de 1990 à nos jours.

Deux chroniques aujourd’hui également. Comme tous les jeudis, Eline de notre partenaire d’Angers Villactu est avec nous dans le studio pour revenir sur les actualités de la semaine à Angers.

Et Thomas dans sa chronique musique nous présente l’album de l’artiste Ino Casablanca sorti en octobre dernier intitulé “Extasia”.

Voilà, vous savez tout de ce sous-marin du jeudi 8 janvier 2026.

Alors ajustez votre gilet de sauvetage parce que le Sous-marin met les voiles !

