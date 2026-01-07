Les 40 ans de Reporters sans frontières (Reportage de Radio Campus Paris)

Au programme de ce sous-marin :

Pas d’interview exceptionnellement aujourd’hui à cause de la neige et du verglas qui touche Angers. Nous vous proposons alors d’écouter un reportage à la Gaîté lyrique réalisé par nos confrères de Radio Campus Paris. À l’occasion de ses 40 ans, Reporters sans frontières (RSF) a investi le 15 novembre le centre culturel pour accueillir le festival Informer le monde de demain.

Un deuxième reportage est également au programme ce soir. Celui proposé par la FRAP dans sa série Penser Local. On voyagera dans la gare de Pornic qui fête les 150 ans de sa ligne ferroviaire la reliant à la gare de Nantes.

Deux chroniques aujourd’hui également. Comme tous les mercredis, Isabelle est à bord du sous-marin avec nous pour sa chronique ciné. Ce soir, elle revient sur le film chinois de Huo Meng « Le temps des moissons ».

Et puis pour sa première à l’antenne du sous marin. Chloé, que vous avez l’habitude d’entendre dans l’émission Des zooms et Débats sur nos ondes, nous parle de l’arrêté pris par le premier ministre français Sébastien Lecornu et la Ministre de l’Agriculture Annie Genevard contre les pesticides.