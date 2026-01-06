Appel aux dons : le Resto-Troc a besoin de vous !

L’association angevine Resto-Troc. Une association qui a lancé début décembre dernier une campagne de dons. L’objectif est de récolter 50 000€ pour répondre aux problèmes financiers et économiques. Des difficultés qui illustrent les inquiétudes qui touchent le milieu associatif à Angers et, plus largement, en France. Le président de Resto troc, Bruno André est avec nous dans le sous-marin.

Et en deuxième partie d’émission, on écoutera la présentation de la programmation du Joker’s, ce bar très actif culturellement dans le centre d’Angers. Jules a pu interroger Maxime Dobosz, programmateur du lieu.

Deux chroniques sont également au menu de votre émission ce soir. Philippe nous incite à prendre des bonnes résolutions 2026 en ce début d’année dans sa chronique éco.

Chloé, elle, viendra nous faire son tour d’actualité internationale comme chaque mardi.