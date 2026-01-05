Crise du monde agricole : les syndicats poursuivent le combat

Au programme de ce sous-marin :

La crise agricole en France. Les agriculteurs grondent contre le traité de libre échange entre l’Union Européenne et le marché de l’Amérique du Sud, le Mercosur.

De plus, la DNC, la dermatose nodulaire contagieuse, frappe les bovins depuis le 29 juin dernier. Pour lutter contre cette maladie mortelle, L’État a décidé d’abattre tous les animaux d’un cheptel atteint de la DNC. Une stratégie largement critiquée par les syndicats agricoles.

La confédération paysanne 49 dénonce des massacres injustifiés. Pour en parler, on reçoit dans le sous-marin sa porte parole Tiphaine Joly.

Les médecins généralistes et spécialistes sont en grève depuis aujourd’hui. Ils manifestent contre le nouveau budget de la sécurité sociale 2026 voté au parlement début décembre dernier. Pour mieux comprendre leurs revendications, le docteur Olivier Leroy sera avec nous dans le sous-marin !

Et puis une chronique aujourd’hui. Simon vient nous présenter exceptionnellement sa chronique sportive !

Les bonnes ondes, c’est pour tout le monde !