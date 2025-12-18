Résultat d’enquête : quelles conditions de vie étudiante à Angers ?

Au programme de cette émission, l’Université d’Angers vient de dévoiler les résultats d’une grande enquête sur les conditions de vie étudiante. Un questionnaire qui a été partagé sur tous ses campus afin d’en apprendre plus sur les réalités que vivent les étudiantes et les étudiants. On reçoit ce soir dans le sous-marin, Laurent Bordet, Vice-président Vie étudiante et de Campus à l’Université d’Angers.

Paolo s’est rendu sur le marché de Noël pour rencontrer les producteurs locaux et voir quels impacts il avait sur leur magasin.

Eline, notre partenaire Angers Villactu, vient nous présenter les actualités angevines de ces derniers jours.

Les bonnes ondes, c’est pour tout le monde !