Pour protéger les victimes de prostitution, quelles solutions ?

Au programme de cette émission, c’est aujourdhui la journée internationale de lutte contre les violences faites aux travailleuses du sexe. Pour ne pas taire ces violences et sensibiliser, il est important d’en parler. Paolo a pu interroger Zohra du collectif Mouvement du Nid qui propose un accueil aux personnes prostituées.

Lundi dernier, les Shifters ont renouvelé leur soirée “Démocratie et écologie”. Un événement qui permet la discussion entre les députés et les citoyens sur les questions écologiques. Paolo s’est rendu sur place.

Lors d’un atelier mené par Marion de l’équipe de Radio Campus au CFA de la chambre de commerce et d’industrie d’Angers, les élèves du BTS négociation et digitalisation de la relation client ont pu réaliser un débat sur la question du télétravail. A écouter tout à l’heure dans le sous-marin.

Et aujourd’hui, une chronique. Astrid nous présente chaque mois un métier insolite. Elle nous parle des chasseurs d’icebergs.