3ème édition du festival Rêve à sons : une programmation pour toutes et tous

Au programme de cette émission, de la programmation. D’abord le festival Rêve à sons qui revient pour sa troisième édition à La Pommeraye à Mauge sur Loire. On y retrouvera 5 concerts sur toute une soirée organisée encore une fois par l’association Révertso. On en parle avec Bertrand de Beaumont, chargé de la programmation du festival.

Et en deuxième partie d’émission, on retrouvera le Théâtre du Champs de Bataille qui est venu nous présenter sa programmation des prochains mois. Cloé, en stage à Radio Campus à menée l’interview avec Florent Goulette, directeur et programmateur du Théatre.

Et aujourd’hui, deux chroniques. Philippe décrypte le discours d’un prix nobel d’économie français et Chloé nous fait son récap’ de l’actualité internationale.