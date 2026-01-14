Spéciale municipale : mode d’emploi et enjeux autour des écoles primaires

Au programme de cette émission, c’est parti pour notre programme hebdomadaire focus sur les élections municipales. Tous les mercredis, vous retrouverez des interviews en lien avec les enjeux municipaux sur de multiples thématiques (logements, écologie, éducation…). Aujourd’hui, on revient aux bases des élections municipales, comment ça marche et ce que ça implique. Avec nous dans le sous-marin, Rabie Ressad, doctorant en aménagement au laboratoire ESO-CNRS à l’Université d’Angers.

Et en deuxième partie d’émission, toujours en lien avec les municipales, on parlera d’éducation et particulièrement des écoles primaires. J’ai pu en parler avec Christophe Rabin, co- secrétiare du SNUipp de Maine-et-Loire.

Et aujourd’hui, Isabelle est présente pour nous poser des questions sur le festival Premiers Plans qui ouvre ses portes ce week-end.