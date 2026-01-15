13e Nuit de l’Orientation : rendez-vous le 30 janvier !

Au programme de cette émission, la Nuit de l’Orientation revient pour sa 13ème édition vendredi 30 janvier au Campus Pierre Cointreau. Si vous êtes en questionnement sur votre avenir professionnel, c’est l’événement où se rendre en cette fin mois. On parlera du programme de cette soirée avec notre invitée, Sandrine Capèle, Directrice Générale Adjointe et Directrice Formation de la CCI de Maine-et-Loire.

Et en deuxième partie d’émission, c’est le lancement de : Terrains communs – Récits d’écologie populaire. Une série de reportages et d’interviews réalisés par la CORLAB et la FRAP. Pour ce premier épisode, focus sur les marais salants de Guérande, sauvés par les mobilisations citoyennes. Un reportage réalisé par Michel Sourget d’Alternantes FM.

C’était aujourd’hui le procès des trois militants écologistes ayant mené une action anti-pub. L’action a permis d’enlever près de 400 publicités l’année dernière à la période du Black-Friday. Paolo s’est rendu au rassemblement organisé par Extinction Rébellion ce midi pour contester ce procès. C’était devant le tribunal judiciaire d’Angers.

Et aujourd’hui, une chronique. Eline, notre partenaire Angers Villactu, vient nous donner les infos locales de la semaine.