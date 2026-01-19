Publié le par Thibault

Émission spéciale Premiers Plans : Radio Campus Angers et Radio G vous ouvre les portes du festival !

Bienvenue sur les antennes de Radio Campus et Radio G pour la première de nos deux émissions spéciales consacrées au festival premiers plans. On est ensemble pendant près d’une heure avec nos deux rédacs pour vous faire vivre… ou revivre les débuts de cette édition 2026. Une édition 2026 lancée ce samedi.

D’ailleurs, nos équipes y étaient. Leur reportage est à suivre dans cette émission.

Au programme également, focus sur Cinéma Sprint, zoom sur les bénévoles et services civiques présents sur l’évènement, ou encore tour d’horizon des rétrospectives à l’affiche.

Les bonnes ondes, c’est pour tout le monde !

Playlist :

Maradona Shildhood > Antonio Pinto /

PIMP > Bacao Rhythm & Steel Band /

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur la façon dont les données de vos commentaires sont traitées.