S06-E01-Coucou Kankyo Ongaku et Haïku

Bounce & Dream Saison 6, c’est parti !

On démarre en douceur avec une sélection Ambient Japonaise et plus particulièrement le mouvement de musique environnementale Konkyō Ongaku qui a émergé au début des années 80 durant le boom technologique au pays du soleil levant. Nous vous expliquons cette histoire grace à la lecture d’un texte de Sylvain Vanot sur ce mouvement musical. Entre esthétique minimaliste épurée, spiritualité bienfaisante et rêve éveillé, nous vous proposons 2 heures de voyage onirique pour se ressourcer et se recentrer à l’écart des tumultes de notre monde moderne. Ce mix, pensé comme une invitation à faire une pause, est un appel à la quiétude et à la contemplation des être vivants et de la nature.

Laissez vous bercer par le souffle délicat de la musique Ambient pour mieux imaginer demain et rentrer en osmose avec notre belle planète !

Bonne écoute ! Bounce & Dream

01. Fumio Miyashita – See The Light

02. Ichiko Aoba – Cochlea

03. Satoshi Ashikawa – Landscape Of Wheels

04. Eras (666) feat. Something In The Air – Budhastick Transparent

05. Kenji Kihara – Sound Sea Sound Water C

06. Toshi Tsuchitori – Ishiura (Abridged)

07. Kazuya Nagaya – Tibetan Philosopher

08. Fumio Miyashita – See the Light (Abridged)

09. The Kyoto Connection – Mindscape II

10. Hiroshi Ebina – Kokoro

11. Inoyama Land – Skyfish

12. Hiroshi Yoshimura -Feel

13. H TO O, H. Takahashi, Kohei Oyamada – Earth

14. Meitei – Ike

15. Osaki Seiichi – Quiet And Relieving Sunrise, Long Travels – Untouched Scenery

16. Takashi Kokubo – Dawn of the Forest

17. Susumu Yokota – Tobiume

18. Kuunatic – Mavya at the Lacus Yom

19. Yaryu – Sougen

20. Yoshio Ojima – Glass Chattering

21. Yui Onodera and Takashi Kokubo – Thousand Bells 1

22. SAB – Agate

23. YĪN YĪN – Ascending To Matsu’s Height

24. Pearl & The Oysters – Koi Wa Momoiro

Citations extraits de l’article “Kankyō Ongaku – La musique environnementale japonaise des années 1980“ de Sylvain Vanot, auteur-compositeur-interprète et enseignant du son à l’Université Dunkerque-Tourcoing paru dans la revue La Mire (EsäLab|Recherche (unité de recherche de l’École supérieure d’art | Dunkerque-Tourcoing)

https://lamire.esa-n.info/

Lectures de Haiküs extraits de l’ouvrage “ Haiku -Anthologie du poème court japonais” – Corine Atlan et Zéno Bianu – (Éditions Gallimard – 2022)