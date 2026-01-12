S05-E04-Dream Session : Free Greenland (Kalaallit Nunaat)

Bonjour ami.e.s terrestres et extra-terrestres
Le duo Bounce and Dream vous souhaite leurs meilleurs voeux pour cette année 2026! La santé, la joie, de l’optimisme et plein d’Amour sur et pour la plus belle des planètes. Emission légèrement hors-série puisque Geoffroy est en convalescence. Heureusement l’ami Seb Hertzien est venu à la rescousse afin de m’accompagner pour une excursion sonore ambient et mystique vers les lattitudes arctiques et notamment le Groenland dont on parle tant en ce moment. L’épisode neigeux m’a inspirer une promenade vers ce joyau terrestre, de glisser dans l’imaginaire de la cosmogonie Inuit et pourquoi pas d’insuffler l’envie de préserver cet environnement encore peu colonisé par l’appétit de l’ogre capitaliste et de son extractivisme délétère. Ces deux heures sont une invitation au calme, à la réflexion et à renouveler notre conscience de la beauté éternelle de la pachamama. Beau voyage, bonne écoute
Peace, Love & Unity
Bounce & Dream Zulu Krew
01-M. Sage – Fracking Starlite
02-Alina Labour – Encuentros Invisibles
03-Alcove – Question of Trust
04-Area 3 – Grass Turns To Sponge
05-Bohdan – Sunrise On The Seym (Leftie Remix)
06-The Orb – Khàron
07-Interloper – Aum
08-Astral Engineering – Bios
09-The Other World Collective – Day World
10-Sanjib – No Space No Time
11-Ekkel – Endphase
12-Elsa – Bug Eyed
13-Air Liquide – Part III – Psychocandies
14-777 – Liquid Sky
15-Polygonia & Shoal – Limping on Clouds
16-Transformer 2 – Virtual Cocoon (processed mix)
17-Vera Logdanidi – Breathing Curtain
18-Vagues Imaginaires – Le Temple dans les Nuages
19-Sume – Inuit Nunaat
Credit Reading : Wikipedia
Credit Nature Sound :
Relaxing Sounds of Nature and Jonna Jinton
