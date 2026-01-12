S05-E04-Dream Session : Free Greenland (Kalaallit Nunaat)

Bonjour ami.e.s terrestres et extra-terrestres

Le duo Bounce and Dream vous souhaite leurs meilleurs voeux pour cette année 2026! La santé, la joie, de l’optimisme et plein d’Amour sur et pour la plus belle des planètes. Emission légèrement hors-série puisque Geoffroy est en convalescence. Heureusement l’ami Seb Hertzien est venu à la rescousse afin de m’accompagner pour une excursion sonore ambient et mystique vers les lattitudes arctiques et notamment le Groenland dont on parle tant en ce moment. L’épisode neigeux m’a inspirer une promenade vers ce joyau terrestre, de glisser dans l’imaginaire de la cosmogonie Inuit et pourquoi pas d’insuffler l’envie de préserver cet environnement encore peu colonisé par l’appétit de l’ogre capitaliste et de son extractivisme délétère. Ces deux heures sont une invitation au calme, à la réflexion et à renouveler notre conscience de la beauté éternelle de la pachamama. Beau voyage, bonne écoute

Peace, Love & Unity

Bounce & Dream Zulu Krew

01-M. Sage – Fracking Starlite

02-Alina Labour – Encuentros Invisibles

03-Alcove – Question of Trust

04-Area 3 – Grass Turns To Sponge

05-Bohdan – Sunrise On The Seym (Leftie Remix)

06-The Orb – Khàron

07-Interloper – Aum

08-Astral Engineering – Bios

09-The Other World Collective – Day World

10-Sanjib – No Space No Time

11-Ekkel – Endphase

12-Elsa – Bug Eyed

13-Air Liquide – Part III – Psychocandies

14-777 – Liquid Sky

15-Polygonia & Shoal – Limping on Clouds

16-Transformer 2 – Virtual Cocoon (processed mix)

17-Vera Logdanidi – Breathing Curtain

18-Vagues Imaginaires – Le Temple dans les Nuages

19-Sume – Inuit Nunaat

Credit Reading : Wikipedia

Credit Nature Sound :

Relaxing Sounds of Nature and Jonna Jinton

