S04-E10-Can You Heard This Deep Vibes

Dernière émission de la saison pour le Bounce & Dream avant la pause estivale …

Par le plus heureux des hasards, nous avons tiré dans notre chapeau magique les étiquettes Bass et Deep House.

Ne nous le cachons pas, on affectionne tout particulièrement ce genre et cela fait tellement de bien par les temps qui courent

Pour ce dernier épisode, nous nous sommes plongés dans l’incroyable histoire d’un des plus grands pionniers du genre,

le bien nommé Larry Heard et l’influence immense qu’il a eu sur les nouvelles générations.

Cela n’est pas un tribute to mais un hommage à la quintessence d’un genre qui naît en même temps que le titre « Mystery of Love »

qui est composé avec ses camarades Ron Wilson et Robert Owens sous le pseudo Fingers Inc.

À la fois spirituelle et spatiale, éthérée et hypnotique, la Deep House est toujours envoûtante et inspirante.

Bon voyage à bord du vaisseau Bounce & Dream et à l’année prochaine pour de nouvelles aventures !

Peace, Love & Unity

Bounce & Dream Zulu Krew

01 – Larry Heard- Snowcaps

02 – Benjamin Long – City Strife

03 – Idan Hana – Nice To Meet You

04 – Galcher Lustwerk – What’s The Point Of House?

05 – EG – Right From Wrong

06 – Mat Chiavaroli – Here By My Side

07 – Flabaire – Revelation (Original Mix)

08 – Felipe Gordon – No Words

09 – Jesse Bru – Crystal Clear

10 – Moonee – Existenz

11 – Kadosh – Runaway (With You)

12 – Christopher Rau – Abspace

13 – Fred Everything & Robert Owens – Never (Cosmic Vox)

14 – Brawther – Fairground

15 – Chouba, Novaj, Groove Boys Project – Strictly Jazz Haze

16 – Antonio Deep Scarano feat. Toshi – Kuyo (In Everything – Kerri Chandler Vocal Mix)

17 – DJ Steaw – Close To U

18 – Larry Quest – Rear Light

19 – Mr. Fingers – Electronic Debris

20 – Black Eyes – Ecstasy

21 – No Joke – Feel The Music (Tucan Discos Edit)

22 – North / Clybourn – We’re Gonna Work It Out (Mr Fingers Mix)

