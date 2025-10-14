S05-E01-Pierre-Yves : Love Forever

Nous commencons cette nouvelle saison du Bounce & Dream le coeur chargé de tristesse et d’émotion : Pierre-Yves, un être cher nous a quitté dans ce 10 octobre 2025.

Afin de lui dire au revoir, nous vous invitons à écouter un voyage musical onirique et dansant dédié à sa mémoire et à sa magnifique personnalité. A la fois doux, curieux sur le monde qui l’entourait et attentif aux autres, Pierre-Yves restera à jamais gravé dans nos mémoires. Fruit d’une amitié de plus de 15 ans, de jour comme de nuit, nous avons arpenté ensemble les dancefloors d’Angers à Nantes, de Rennes à Berlin, de Brest jusqu’à la Belgique… Nous nous étions inventé une seconde jeunesse grace à la club culture, notre amour du vinyle et des platines, les bonnes vibrations de la vie entre amis. Tu vas nous manquer. Reposes en paix. Nous t’aimons de tout notre coeur!

Peace, Love & Unity

Bounce & Dream Zulu Krew