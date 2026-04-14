S05-07-Dark Side of the Disco Moon

Salut à toustes, chers amis terrestres et extraterrestres !
Nouvelle escapade sonore à la découverte des musiques électroniques qui nous font vibrer. Ce mois-ci nous vous proposons une émission spéciale Dark Disco. Il était temps tellement ce genre est trippant et étonnant, cosmique et chaloupé, empruntant à la fois à l’héritage du rock progressif, des musiques industrielles et aussi à l’univers de la Cold Wave et de la Synthpop. On s’est fait plaisir à compiler ces morceaux avec quelques protagonistes du genre. On a profité de l’atmosphère shamanique et tribal de ses sonorités et de la mission Artémis II pour jacasser autour de la Lune et des mystères qui l’entourent. Une belle session brain-dance que l’on est content de vous partager. Écouter du Dark Disco, ça donne envie de danser et ça met de bonne humeur! Vive la vie
Bon voyage en compagnie de notre satellite naturel
Peace, Love & Unity
Bounce & Dream Krew
- Mike Shannon – Anti Matter Trail
- Wandrewelle – The Horned Moon
- Cécile Seraud – Errance Cosmique 1
- Pdqb & Scape One – Diskmind (Scape One’s Temporal paradox)
- Golden Bug – Paradis
- La Mverte – Ashram Temple (Yukounkoun Remix)
- Oblako Maranta – Putos Mosquitos
- Bufi – Maquina Del Ritmo (Jackson & Mago Mix)
- Manfredas – Glasswalk
- Thomass Jackson & Theus Mago – Don Palenque
- Fargo Devianti – The Green Pit
- Local Suicide – Jam Bounce Release
- Hemi – Damn I Forgot
- Rina & HNRQ – All My Friend Are TV Hosts
- Que Sakamoto & NT – Kaijin
- Mount Kismet – Sirocco
- Iñigo Vontier – Fire Papi
- Damon Jee & Darlyn Vlys – Leaving Earth
- Niev – Wannabe
- Richard Sen – Mysteries Of Meluhha
- Theus Mago & Curses – Antidoto
- Nicolas Kotowicz – Coastal Nights
Les archives de nos émissions sont par ici : https://soundcloud.com/eddysco/sets/bounce-dream