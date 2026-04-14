S05-07-Dark Side of the Disco Moon

Salut à toustes, chers amis terrestres et extraterrestres !

Nouvelle escapade sonore à la découverte des musiques électroniques qui nous font vibrer. Ce mois-ci nous vous proposons une émission spéciale Dark Disco. Il était temps tellement ce genre est trippant et étonnant, cosmique et chaloupé, empruntant à la fois à l’héritage du rock progressif, des musiques industrielles et aussi à l’univers de la Cold Wave et de la Synthpop. On s’est fait plaisir à compiler ces morceaux avec quelques protagonistes du genre. On a profité de l’atmosphère shamanique et tribal de ses sonorités et de la mission Artémis II pour jacasser autour de la Lune et des mystères qui l’entourent. Une belle session brain-dance que l’on est content de vous partager. Écouter du Dark Disco, ça donne envie de danser et ça met de bonne humeur! Vive la vie

Bon voyage en compagnie de notre satellite naturel

Peace, Love & Unity

Bounce & Dream Krew

Mike Shannon – Anti Matter Trail Wandrewelle – The Horned Moon Cécile Seraud – Errance Cosmique 1 Pdqb & Scape One – Diskmind (Scape One’s Temporal paradox) Golden Bug – Paradis La Mverte – Ashram Temple (Yukounkoun Remix) Oblako Maranta – Putos Mosquitos Bufi – Maquina Del Ritmo (Jackson & Mago Mix) Manfredas – Glasswalk Thomass Jackson & Theus Mago – Don Palenque Fargo Devianti – The Green Pit Local Suicide – Jam Bounce Release Hemi – Damn I Forgot Rina & HNRQ – All My Friend Are TV Hosts Que Sakamoto & NT – Kaijin Mount Kismet – Sirocco Iñigo Vontier – Fire Papi Damon Jee & Darlyn Vlys – Leaving Earth Niev – Wannabe Richard Sen – Mysteries Of Meluhha Theus Mago & Curses – Antidoto Nicolas Kotowicz – Coastal Nights

Les archives de nos émissions sont par ici : https://soundcloud.com/eddysco/sets/bounce-dream