Publié le par Etienne Devèche

S05-07-Dark Side of the Disco Moon

Salut à toustes, chers amis terrestres et extraterrestres !

Nouvelle escapade sonore à la découverte des musiques électroniques qui nous font vibrer. Ce mois-ci nous vous proposons une émission spéciale Dark Disco. Il était temps tellement ce genre est trippant et étonnant, cosmique et chaloupé, empruntant à la fois à l’héritage du rock progressif, des musiques industrielles et aussi à l’univers de la Cold Wave et de la Synthpop. On s’est fait plaisir à compiler ces morceaux avec quelques protagonistes du genre. On a profité de l’atmosphère shamanique et tribal de ses sonorités et de la mission Artémis II pour jacasser autour de la Lune et des mystères qui l’entourent. Une belle session brain-dance que l’on est content de vous partager. Écouter du Dark Disco, ça donne envie de danser et ça met de bonne humeur! Vive la vie

Bon voyage en compagnie de notre satellite naturel

Peace, Love & Unity

Bounce & Dream Krew

  1. Mike Shannon – Anti Matter Trail
  2. Wandrewelle – The Horned Moon
  3. Cécile Seraud – Errance Cosmique 1
  4. Pdqb & Scape One – Diskmind (Scape One’s Temporal paradox)
  5. Golden Bug – Paradis
  6. La Mverte – Ashram Temple (Yukounkoun Remix)
  7. Oblako Maranta – Putos Mosquitos
  8. Bufi – Maquina Del Ritmo (Jackson & Mago Mix)
  9. Manfredas – Glasswalk
  10. Thomass Jackson & Theus Mago – Don Palenque
  11. Fargo Devianti – The Green Pit
  12. Local Suicide – Jam Bounce Release
  13. Hemi – Damn I Forgot
  14. Rina & HNRQ – All My Friend Are TV Hosts
  15. Que Sakamoto & NT – Kaijin
  16. Mount Kismet – Sirocco
  17. Iñigo Vontier – Fire Papi
  18. Damon Jee & Darlyn Vlys – Leaving Earth
  19. Niev – Wannabe
  20. Richard Sen – Mysteries Of Meluhha
  21. Theus Mago & Curses – Antidoto
  22. Nicolas Kotowicz – Coastal Nights

Les archives de nos émissions sont par ici : https://soundcloud.com/eddysco/sets/bounce-dream

 

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