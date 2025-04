S04-E08-Italo-Disco x Dub : Ritmo Fantastico

Ciao a tutti !

Nouvelle pioche pour le mois d’avril : le Dub et l’Italo Disco, 2 genres musicaux majeurs qui ont donné lieu à de multiples expérimentations musicales avec l’essor des home studio et le marché florissant des machines analogiques en particulier les boîtes à rythmes Roland et les synthétiseurs Yamaha en provenance du Japon ! Vos 2 compères du beat vous invite à danser sur le son si particulier de l’Italo Disco par sa facette plus instrumentale; les années 70 voit l’essor du maxi-disco et les versions dubs/instrumentals devient une norme dans l’édition phonographique. Résolument taillée pour le dancefloor, le mouvement Italo Disco a durablement marqué les esprits avec un son robotique caractéristique, des lignes de basse synthétiques et un sens de la mélodie à la fois nostalgique et futuriste. Fermez les yeux un instant et laissez vous transporter sur la côte adriatique pour mieux saisir l’âge d’or de cette révolution musicale disco made in Italy! Véritable phénomène sociétal, le mouvement Disco sous toutes ses formes, a transmis un puissant message de liberté qui continue d’inspirer les générations actuelles.

Peace, Love & Unity ! Bounce & Dream Zulu Krew

01-Aroma von Troisdorf – Nils Kamerun

02-Ichisam and Nakova – Rob Vesolja

03-Hynoplove – Midnight Cruising (Mickey Moonlight Dub)

04-D.D Mirage – So Hot (Jura Soundsystem Dub)

05-Mirage – Woman (Instrumental Slow)

06-Steel Mind – Bad Passion (Instrumental Version)

07-Koto – Japanese War Game (Dub Mix)

08-Flexx – Flexxy Ball Theme

09-N.O.I.A. – True Love (Kaos Dub-Edit)

10-Ulraflex – Secret Lover (DJ Sotofett’s Cosmic Lover Remix)

11-Honorous Norwegian Disco – I Workout (Scream & Shout)

12-Leitstrahl & Alberto Melloni – Light Years

13-Mark Shreeve – Legion (Space Mix)

14-Hysteric – Get Down On Love

15-Dharma –Plastic Doll (Remixed Instrumental)

16-Alden Tyrell – Odessa Theme

17-Donna Summer – I Feel Love (Glenn Underground Remix)

18-Den Harrow – A Taste Of Scratch

19-Sipho Mabuse – Break Dance (LeBaron Edit)

20-Steve Martin – Oh What a Night (Instrumental)

21-Hubbabubbaklubb – Mopedbart (Mystic Jungle & Whodamanny Rework)