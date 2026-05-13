SO5-E08-Dream Sessions : Deep Space Travel

Salut à tous, chers amis terrestres et extraterrestres !

Nous continuons notre voyage dans les confins de l’univers après notre excursion Dark Disco autour de la Lune au cours du mois d’avril ! L’équipage du Bounce & Dream continue d’explorer les mystères du cosmos en se laissant porter par les douces vapeurs de la musique Ambient… entre dérive naturelle du vaisseau et découvertes de nouvelles galaxies, nébuleuses bienveillantes et autres planètes dansantes…

Bon voyage la tête dans les étoiles !

Peace, Love & Unity

Bounce & Dream Krew