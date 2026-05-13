Publié le par Etienne Devèche

SO5-E08-Dream Sessions : Deep Space Travel

Salut à tous, chers amis terrestres et extraterrestres !

Nous continuons notre voyage dans les confins de l’univers après notre excursion Dark Disco autour de la Lune au cours du mois d’avril ! L’équipage du Bounce & Dream continue d’explorer les mystères du cosmos en se laissant porter par les douces vapeurs de la musique Ambient… entre dérive naturelle du vaisseau et découvertes de nouvelles galaxies, nébuleuses bienveillantes et autres planètes dansantes…

Bon voyage la tête dans les étoiles !

Peace, Love & Unity

Bounce & Dream Krew

  1. Ansr – M02
  2. Glyn Maier – Psithurism
  3. Dunya – A Wound Kisser
  4. Alina Kalancea – Introspection
  5. Basic House – Alphabet (Swallowing Gold)
  6. Lotus Eater – Stars
  7. Beispiel – FB&JJ2017-1
  8. Ryan Crosson – Interstellar
  9. Graintable – Arrow Map
  10. Solarmental – Twilight Zone
  11. Sinemis – Only breath (Extended)
  12. Robert Heise – The Survey Of The Entire Sky
  13. Aera 3 – Amb
  14. HVL – Nom Zen
  15. Project STS-31 – Spiralgalaxie
  16. Derek Carr – Tron Dreams
  17. Biri – Neverending Celestial Dance
  18. Internazionale – What The Caterpillar Sees As The End, The World Sees As A Butterfly
  19. Christian Coiffure – Increased Mutualism (Varuna Remix)
  20. C3D-E – Vanishing Past
  21. Cousin – Catsu
  22. Convextion – Niche
  23. Terrence Dixon – Quasar
  24. Toishy Koshimi – Resonance Field
  25. Rob Modell – Side A

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