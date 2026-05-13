SO5-E08-Dream Sessions : Deep Space Travel

Salut à tous, chers amis terrestres et extraterrestres !
Nous continuons notre voyage dans les confins de l’univers après notre excursion Dark Disco autour de la Lune au cours du mois d’avril ! L’équipage du Bounce & Dream continue d’explorer les mystères du cosmos en se laissant porter par les douces vapeurs de la musique Ambient… entre dérive naturelle du vaisseau et découvertes de nouvelles galaxies, nébuleuses bienveillantes et autres planètes dansantes…
Bon voyage la tête dans les étoiles !
Peace, Love & Unity
Bounce & Dream Krew
- Ansr – M02
- Glyn Maier – Psithurism
- Dunya – A Wound Kisser
- Alina Kalancea – Introspection
- Basic House – Alphabet (Swallowing Gold)
- Lotus Eater – Stars
- Beispiel – FB&JJ2017-1
- Ryan Crosson – Interstellar
- Graintable – Arrow Map
- Solarmental – Twilight Zone
- Sinemis – Only breath (Extended)
- Robert Heise – The Survey Of The Entire Sky
- Aera 3 – Amb
- HVL – Nom Zen
- Project STS-31 – Spiralgalaxie
- Derek Carr – Tron Dreams
- Biri – Neverending Celestial Dance
- Internazionale – What The Caterpillar Sees As The End, The World Sees As A Butterfly
- Christian Coiffure – Increased Mutualism (Varuna Remix)
- C3D-E – Vanishing Past
- Cousin – Catsu
- Convextion – Niche
- Terrence Dixon – Quasar
- Toishy Koshimi – Resonance Field
- Rob Modell – Side A