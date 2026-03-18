S05-E06-Dream Selecta-Carl Craig Finest

Salut à tous et à toutes, chers amis terrestres et extraterrestres ! Retour dans la Motor City après la tornade acide du mois de février… ! Focus sur Carl Craig, une figure incontournable de la scène techno de Detroit. Producteur de génie et artiste visionnaire, la musique de Carl Craig s’est constamment réinventée tout au long de sa carrière, marquée par une quête permanente d’expérimentation, d’adaptation et d’évolution. De ses débuts à Detroit au milieu des 90s à ses multiples collaborations avec l’Europe, Carl Craig a profondément marqué l’histoire de la musique électronique par sa créativité sans frontières et son esprit novateur.
Bon voyage en compagnie du Maëstro !
Peace, Love & Having Fun
Bounce & Dream Zulu Krew
01 – Innerzone Orchestra – Architecture
02 – The Detroit Escalator Co – Tai Chi And Traffic Lights
03 – Carl Craig – A Wonderful Life
04 – D-Love Muzic – Celestial
05 – Tom Fynn – Anna
06 – Recloose – Soul Clap 2000
06 – Kenny Larkin – Cirque de Soul
07 – Mirko Loko – Love Harmonic (Carl Craig « Soundscape » Remix)
08 – Carl Craig & Moritz Von Oswald – Attenuator (Moritz von Oswald Dub)
09 – BT – Moment Of Truth (Carl Craig’s Urban Affair Mix)
10 – Teflon Dons – Gonna Tell Me
11 – Carl Craig – No More Words
12 – DJ Minx – Do It All Night
13 – Slam – Azure (Carl Craig C2 Remix)
13 – Carl Craig – Falling Up
14 – Vince Watson – It’s Not Over
16 – Tribe – Livin’ In A New Day
17 – Psyche / BFC – Galaxy
18 – Carl Craig – At Les
19 – The Detroit Experiment – Think Twice
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