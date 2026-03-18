S05-E06-Dream Selecta-Carl Craig Finest

Salut à tous et à toutes, chers amis terrestres et extraterrestres ! Retour dans la Motor City après la tornade acide du mois de février… ! Focus sur Carl Craig, une figure incontournable de la scène techno de Detroit. Producteur de génie et artiste visionnaire, la musique de Carl Craig s’est constamment réinventée tout au long de sa carrière, marquée par une quête permanente d’expérimentation, d’adaptation et d’évolution. De ses débuts à Detroit au milieu des 90s à ses multiples collaborations avec l’Europe, Carl Craig a profondément marqué l’histoire de la musique électronique par sa créativité sans frontières et son esprit novateur.

Bon voyage en compagnie du Maëstro !

Peace, Love & Having Fun

Bounce & Dream Zulu Krew

01 – Innerzone Orchestra – Architecture

02 – The Detroit Escalator Co – Tai Chi And Traffic Lights

03 – Carl Craig – A Wonderful Life

04 – D-Love Muzic – Celestial

05 – Tom Fynn – Anna

06 – Recloose – Soul Clap 2000

06 – Kenny Larkin – Cirque de Soul

07 – Mirko Loko – Love Harmonic (Carl Craig « Soundscape » Remix)

08 – Carl Craig & Moritz Von Oswald – Attenuator (Moritz von Oswald Dub)

09 – BT – Moment Of Truth (Carl Craig’s Urban Affair Mix)

10 – Teflon Dons – Gonna Tell Me

11 – Carl Craig – No More Words

12 – DJ Minx – Do It All Night

13 – Slam – Azure (Carl Craig C2 Remix)

13 – Carl Craig – Falling Up

14 – Vince Watson – It’s Not Over

16 – Tribe – Livin’ In A New Day

17 – Psyche / BFC – Galaxy

18 – Carl Craig – At Les

19 – The Detroit Experiment – Think Twice

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