S05-E03-My House is full of Love

Pour ce dernier épisode de l’année 2025, on vous propose un mix 100% Bounce en selectionnant de superbes morceaux deSoulful House avec quelques touches de deepness et de jacking beats pour ravir les corps et les esprits !

Cette saison, nous allons alterner entre des mixs orientées « Bounce » ou « Dream » au gré d’inspirations plus libres que les autres saisons.

Amour, partage et respect sont les maîtres mots de ce nouveau voyage musical! Laissez-vous porter par les harmonies, la chaleur des rythmiques de la TR-808 et autres mélopées synthétiques comme nous l’avons été par les infrabasses du soundsystem installé, spécialement pour un événement de 12h de mix, au sein du studio de Radio Campus Angers! Pas de lectures et autres tirades improvisées pour laisser le plus de place à notre muse de Chicago, la belle et voluptueuse House Music 😉

Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d’année et au plaisir de se retrouver pour de nouvelles aventures sonores en 2026!

Peace, Love & Having Fun !

01-Tokyo Offshore Project – Children of the Rainbow

02-Dreamcast – Outer Space

03-Rude & Mean (James Rudie & EVM128) – Moments In Soul

04-Rick The Godson Wilhite – City Bar Reopen »Live » Dancing

05-Angora – Enchantment

06-Eloi – If You Want To See Some Light

07-Gledd – One Time

08-Lex & Locke – Atenas Blues

09-Keith Worthy & Malik Alston – Ecoutez

10-Professor Supercool – If You Love Somebody (Instrumental)

11-Ralo, Trill – Rollin’ It Up

12-Carlos Nilmmns feat. Keter Darker – The Second Message

13-PBR Streetgang – Listen2Me

14-L.B. Dub Corp – You Got Me

15-RAH & The Ruffcats – Wake Up (they are the people of the myths) feat. King Khan (Yoruba Club Mix)

16-August Artier – City Lights

17-Brooklyn Baby & Shortcut – For My People

18-Luke Alessi – Day Dreams of Beaches

19-Tom Carruthers – Last Night (M.A.D Vocal Mix)

20-Tomasz Guiddo & Jimi Tenor – Where The Wild Roam (Ale Castro Remix)

21-Tour-Maubourg Ensemble – Stay

Eddy Dada Deep & G Low Fresh

Bounce & Dream Zulu Krew