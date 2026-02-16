S05-E05-Happ.y 303 Day

Salut à vous amis terrestres et extraterrestres ! À l’approche du 303 Day, le Bounce & Dream vous propose une session Acid House funky Wildstyle !
Des origines dans le Japon des 80’s à sa première utilisation décomplexée en Inde par le compositeur Charanjit Singh en passant par les pionniers afro-américains Phuture à Chicago, l’explosion du genre dans l’Angleterre des années Thatcher, les Summer of Love de 1988 et 1989 jusqu’à aujourd’hui, l’Acid House n’a pas disparu, bien au contraire. Toujours vivante, en pleine mutation, elle se réinvente et n’en finit pas de faire de nouveaux adeptes sur les dancefloors du monde entier. Chaque décennie possède son propre revival, donnant naissance à une nouvelle génération de producteurs, productrices, musiciens et musiciennes, alchimistes, magiciens et magiciennes du son analogique, toujours curieux et désireux dans leur approche stylistique et leur manière de faire sonner et chanter cette fameuse machine analogique, la bien nommée Roland TB-303 Bass Line. Vive la vie, Tadao Kikumoto (le génial inventeur de cette machine) et l’Acid House !
Peace, Love & Having Fun !
Bounce & Dream Zulu Krew
01- Kalani – Lumin
02- Tech Support – Roaming Acid
03- Daap – Tinkle Dream
04- Luca Lozano – F Dat
05- Djazz – Tom With The Weather (Extra Crunch Mix)
06- Type-303 – 1 Petsamo
07- Luke Vibert – Android Webber
08- Thomass Jackson – Space For Love
09- Mandruvá & Torstol – Mapinguari (Leonor Remix)
10- Scruscru – Luv 303
11- Babby Rollen – Voodo
12- Furious Frank – Photosynthesis
13- Abdul Raeva – Crystal Palace
14- Kosh – Back On Track
15- Human Space Machine – Newendam
16- Eversines – Since
17- Fasme – Climax Bloom
18- Natasha Bai – Human Right
19- Maltitz – Wax’N Tax (NY Stomp Mix)
20- Jkriv – Get House (Jkriv Rework)
21- (((Sssurrounddd))) – After Life (XTAL Dance Version)
