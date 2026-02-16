S05-E05-Happ.y 303 Day

Salut à vous amis terrestres et extraterrestres ! À l’approche du 303 Day, le Bounce & Dream vous propose une session Acid House funky Wildstyle !

Des origines dans le Japon des 80’s à sa première utilisation décomplexée en Inde par le compositeur Charanjit Singh en passant par les pionniers afro-américains Phuture à Chicago, l’explosion du genre dans l’Angleterre des années Thatcher, les Summer of Love de 1988 et 1989 jusqu’à aujourd’hui, l’Acid House n’a pas disparu, bien au contraire. Toujours vivante, en pleine mutation, elle se réinvente et n’en finit pas de faire de nouveaux adeptes sur les dancefloors du monde entier. Chaque décennie possède son propre revival, donnant naissance à une nouvelle génération de producteurs, productrices, musiciens et musiciennes, alchimistes, magiciens et magiciennes du son analogique, toujours curieux et désireux dans leur approche stylistique et leur manière de faire sonner et chanter cette fameuse machine analogique, la bien nommée Roland TB-303 Bass Line. Vive la vie, Tadao Kikumoto (le génial inventeur de cette machine) et l’Acid House !

Peace, Love & Having Fun !

Bounce & Dream Zulu Krew

01- Kalani – Lumin

02- Tech Support – Roaming Acid

03- Daap – Tinkle Dream

04- Luca Lozano – F Dat

05- Djazz – Tom With The Weather (Extra Crunch Mix)

06- Type-303 – 1 Petsamo

07- Luke Vibert – Android Webber

08- Thomass Jackson – Space For Love

09- Mandruvá & Torstol – Mapinguari (Leonor Remix)

10- Scruscru – Luv 303

11- Babby Rollen – Voodo

12- Furious Frank – Photosynthesis

13- Abdul Raeva – Crystal Palace

14- Kosh – Back On Track

15- Human Space Machine – Newendam

16- Eversines – Since

17- Fasme – Climax Bloom

18- Natasha Bai – Human Right

19- Maltitz – Wax’N Tax (NY Stomp Mix)

20- Jkriv – Get House (Jkriv Rework)

21- (((Sssurrounddd))) – After Life (XTAL Dance Version)

