S04-E09 – Rave x Breaks : Breakbeat Bangers for Happy People

Cap sur l’âge d’or du Breakbeat et le mouvement Rave du début des années 90 pour ce nouvel épisode du mois de mai 2025 ! Vos 2 compères du beat sont ravis de vous proposer 2 heures de mix wildstyle qui reflète la folle energie de ce genre typiquement anglais ! Beaucoup de kiff et de surprises au rendez-vous ! Branchez votre plus beau sound system et faites sonner le Happy Hardcore autour de vous !

Peace, Love & Unity !

Bounce & Dream Zulu Krew

01-Younger Than Me – Rave Therapy Feat Nadia Anderson

02-Uncle22 – Pain

03-DJ Mayhem – Inesse

04-Skannu – This Way

05-SL2 – The Noise (The Remix)

06-Joint Project – Spiritual Guidance

07-2 Bad Mice – Hold It Down

08-2 As One – Take Me

09-RAVETRX – Trickshot

10-Blazers – Alarma

11-Bram & Hamo – Dust

12-Local Group – Work That Thing

13-Noise Factory – Survival

14-Dragon Fly – Visions Of Rage

15-Digital Domain – Rabbit City

16-Pierre Point – Tonnerre

17-Mani Festo – The Reapen

18-Solar Quest – One Nation

19-RAF – Choobes

20-DJ Solo feat. DJ Devine – Axis

21-X-Ray Experiments – Techcore

22-Sounds Of Eden – Shades Of Rhythm

Retrouvez toutes nos émissions par ici : Streamez de la musique Eddy Sco | Écoutez des chansons, des albums, des playlists gratuitement sur SoundCloud