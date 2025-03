S04-E07 : Dub x Techno : Dubby Buddy in Detroit City

Pour ce septième épisode de la saison, nous avons une nouvelle fois procédé à notre traditionnel tirage au sort d’étiquettes, chacune portant des noms de styles, de clubs et de villes liés à la club culture. Ce mois-ci, ce sont les tags « Dub » et « Detroit » qui ont été tirés. Le genre dub-techno s’est alors imposé naturellement comme fil conducteur pour guider notre mix. Bien que ce style puise ses origines dans la ville de Berlin, grâce notamment au duo Basic Channel (Mark Ernestus et Moritz Von Oswald) et au fameux label,il n’aurait pas vu le jour sans les échanges transatlantiques entre les 2 métropoles, les labels allemands Hard Wax et Tresor, le label US Metroplex fondé par le pionnier de la techno Juan Atkins et courant minimal techno porté par Robert Hood.

Nous sommes ravis de revenir à Detroit, une ville qui nous inspire profondément. Elle incarne à elle seule les secousses du déclin du rêve américain, symbolisant un monde post-capitaliste et industriel, avec cet idéal presque fantomatique dû au progrès technologique. Ce désarroi créatif, propre à une ville en constante réinvention malgré son déclin économique et social, nous fascine.

Nous avons également choisi de partager avec vous des extraits d’un ouvrage clé pour les pionniers de la techno : La Troisième Vague d’Alvin Toffler (1928-2016). Écrivain, sociologue et futurologue américain parmi les plus influents de notre époque, il a écrit de nombreux bestsellers, dont Le Choc du Futur (1970) et La Troisième Vague (1980). Ces ouvrages ont profondément marqué notre époque, contribuant à transformer notre vision des grands bouleversements à la fin du XXe siècle et à façonner notre regard sur l’avenir.

Dans La Troisième Vague, Toffler nous appelle à devenir des « technos-rebelles » dans un monde post-industriel où le savoir et l’information prennent le pas sur l’argent. Il interroge sur les technologies à adopter et sur la manière de les développer pour qu’elles deviennent un outil d’émancipation collective, plutôt qu’un simple instrument de contrôle pour une élite dirigeante.

Peace, Love & Unity !

Dada Daddy Raw Cuts et Eddy Funky Zulu Fresh

Bounce & Dream Zulu Krew

01-The Detroit Escalator Company – Force

02-CV313 – Infinit-1

03-Steve Bug – Different In Detroit (Marko Fürstenbergs DubHouse Mix)

04-Echo Inspectors – Uncanny Valley

05-Orlando Detroit Connection – Orlando Late Dub

06-Luke Hess – Agape Dub

07-Satoshi Tomiie – DJBL Dub

08-Dubspeeka – Moon-K457

09-Model 500 – Starlight (Echospace unreleased mix)

10-Deepchord – Tantra

11-Moritz Von Oswald & Juan Atkins – Concave 2

12-Lars Fenin – Unity Dub

13-Convextion – Miranda

14-Gari Romalis – Detroit V.I.P

15-Josef K – Whatup Detroit

16-The Vision – Detroit One Circle

17-Mike Huckaby – The Tresor track

18-Modernism – Consortium 0.2

19-Kerri Chandler, Argy – Fortran Argy’s Detroit Dub

20-Matt Flores – Nice Day

21-Fred Everything & Sapele – A Long Dub Coming

La Techno de Détroit. Brève histoire de la Motor City à… | by C. Ha | Medium

Toffler, Alvin, La 3e Vague, Paris, Éditions Denoël, 1980,

Théorie des vagues de développement — Wikipédia