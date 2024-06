09-Peace, Love & Amapiano

Pour finir notre 3ème saison en beauté, nous mettons le cap sur l’Afrique du Sud, un pays qui ne cesse de se réinventer sur le plan musical depuis les années 70 ! Puisant ses origines dans les courants Bubblegum et Kwaito apparus au cours des années 80, le genre Amapiano est devenu le nouveau phénomène lifestyle et culturel du continent Africain ! En 2008, le morceau Township Funk de DJ Mujava propulse le genre à une échelle planétaire et provoque une onde de choc dont tout le monde se souvient ! Profondément ancrée dans la réalité quotidienne des habitants des mégalopoles et des townships de Durban, Soweto ou encore Johannesburg, l’Amapiano est devenu un mode de vie à part entière qui dépasse largement le cadre musical ! Musique hybride par excellence, l’Amapiano réussit à fusionner parfaitement l’héritage de la Deep House de Chicago avec un tempo ralenti, les musiques traditionnelles Zoulous, la vibe Soulfull et dans une mouvance afro-futuriste. Percussive et sensuelle, l’Amapiano s’écoute partout des clubs underground aux téléphones portables, participant ainsi à la créativité sans limite de la jeunesse africaine, libre et visionnaire !

Bon voyage en compagnie du Bounce & Dream !

Peace, Love & Amapiano !

Prenez soin de vous et de vos proches et passez un très bon été !