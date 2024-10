S04E02-Bal’Idm : Balearic Beat & Brain Dance Music

Eddy Funky Zulu Fresh et Daddy Raw Cuts continuent leur exploration des musiques électroniques grâce à un tirage au sort de deux styles qui les font vibrer. Pour ce mois d’octobre c’est « IDM » et « Balearic » donc attendez vous à une sélection mentale et rafraîchissante. Deux genres qui sont des déviances post-nocturnes pour continuer de malaxer les corps et l’esprit suite à une belle nuit de rythmes plus soutenus. Des musiques qui appellent à une fusion entre la contemplation de la nature et le développement technologique. Bounce & Dream c’est aussi deux animateurs qui n’ont de cesse de s’extasier face à la beauté du monde, la poésie du quotidien et la joie de vivre mélangée à des réflexions ontologiques, métaphysiques et épistémologiques.

Peace, Love & Unity

01-Pablo Color – Waves

02-Rainer – Nod to N20 (remixed by the Grid)

03-Ramzi – Égrégores

04-Rings Around Saturn – Liquid Breath

05-Heap – Inner Peace

06-Darren Nye & Owen Nye – Messages From Another Dimension

07-Body San – My Moments

08-Healion – Vetiver

09-Cola Ren – Brain Dance (Murrin Remix)

10-Ciel – Silk (Original)

11-Fernando – Stations (Pete Herbert Remix)

12-Tornado Wallace – time_of_nectar

13-Jon Jones – Airflow

14-Downstairs J – Viewing Space

15-Daniel Avery – Lone Swordsman

16-Kalumet – Providance (Original Mix)

17-Jonny From Space – Wetland

18-Promising Youngster – Frozen

19-Ronan – Interdépendence

20-Glam – My Mother Said (cosmic Trance Mix)

21-Pau Roca – Mystic Nonsense

22-Quiroga – Martinica Feelings (original_mix)

