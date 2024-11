S04-E03-Breakbient et Rêveries Automnales

Les 2 compères Eddy Zulu Fresh et G-Low retrouvent leur vaisseau studio pour une nouvelle exploration des musiques électroniques avec un mix axé « Ambient » et « Breaks ». Les 2 étiquettes tirées au sort dans notre chapeau magique et qui nous donne l’inspiration pour vous offrir notre meilleur sélection. Cela promets une ballade zen, cosmique et psychédélique avec des motifs de boucles de breaks ententants comme une hypnose méditative. Tout se qui fait vibrer le Bounce & Dream en somme. Nous avons grand hâte de partager ces deux heures ensembles.

Merci aux artistes pour leur Musique :

01-Isik Kural – Birds of the Evening

02-Huerco S. – A Sea Of Love

03-Nueen – Syn

04-Aleksi Perala – FI3AC2391110

05-Will You – Understanding

06-nthng – Tuned to a dead channel

07-us & sparkles – Epilogue, Outro and Everything Between

08-Silent Poets – Meaning In The Tone (’95 Space & Oriental)

09-Triangle – Ceremonial T

10-Huerta – Deez Things

11-Stone – Glyph

12-Midnight Tenderness – The Shape of Space

13-Norachi – Outreach

14-RDS – Autrechrein

15-Anatolian Weapons – Only Harmony Seeds (AASKA Remix)

16-Prins Emanuel – Gli Ornamenti… (Maximal Minimal Mix)

17-DJ Graymo – Regressive Hypno

18-Ateq & Orion – Crown

19-Nic Jalusi – Moments In Life

20-Guy Contact – OPTIMYSTIC

21-Goiz-zero_cap-3c17c77e

22-Match Box – Cyber Sunshine (Dylan Forbes Moonlight Mix)

23-Cola Ren – Heart Shaped Mole (Will Hofbauer Remix)

24-Sunflower Aquarium – SA-124

25-Interstellar Beats – Intergalactic Space Dub

26-Coral D – Core Group

