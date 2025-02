SO4-E06-Uk Garage x Warehouse : A Bassline Way of Life

Bonjour à tous et à toutes !

Le duo Daddy Raw Cuts et Eddy Funky Zulu Fresh sont en grande forme pour ce beau mois de février 2025 ! Grande nouvelle : l’émission est de nouveau diffusée sur la web-radio nantaise DY10, notre fidèle allié qui nous soutient depuis 4 ans déjà et qui nous permet de propager les bonnes ondes dans toute la galaxie !

Pour ce nouvel épisode, Bounce & Dream dans les faubourgs underground de London City et dans des villes réputées pour leur scène Bass Music telles que Leeds, Sheffield ou bien encore Manchester ! Préparez-vous pour 2 heures de mix wildstyle consacré au genre UK Garage et à ses incursions dans la scène Warehouse Techno !

Depuis ses origines au milieu des années 90, le son UKG issu de la scène Dub Sound System anglaise et fortement inspirée par le mouvement Deep House dont le fameux Paradise Garage à New York, ne cesse de se renouveler, empruntant à différents genres tels que la Jungle, l’IDM ou bien encore le Hip Hop et la sulfureuse scène Grime, le UK Garage symbolise parfaitement la richesse de la scène électronique anglaise. Le Bounce & Dream vous propose un nouveau voyage sonore rempli de rythmiques syncopées, de voix samplées dans la club culture des années 90’s et autres fantaisies sonores. Le genre est très bouncy et on a rarement autant danser dans le studio qu’en faisant ce set !

Bassline is all around you! Let’s Party People !

Peace, Love & Unity du duo dada Bounce & Dream