Dream Selecta #1

La 5ème saison du Bounce & Dream, c’est parti !

Nouveau générique en poche; nous continuons d’explorer le monde fascinant des musiques électroniques : un univers sonore surprenant, qui ne cesse d’évoluer et de permuter, entre l’héritage des pionnier(e)s et les rythmiques futuristes et hybrides de demain. Cette année, nous vous proposons une émission un peu moins linéaire et thématique. Un pile ou face, lié au hasard du moment du tirage, nous engagera soit vers un versant « Bounce » ou alors nous guidera vers un côté plus « Dream ». Cela reste une inspiration, nous aide dans la sélection d’un scénario sonore tant l’imaginaire derrière ces notions de « Bounce » et le « Dream » reste ouvert, symbolique et fertile comme le Ying et le Yang. Ce mois de Novembre tire la couette vers un penchant « Dream » tout en gardant un pied sur la piste aux étoiles.

Bonne découverte – Peace, Love & Harmony

Playlist

01- Rene Lorenzo – Flying

02- HVL – Nom Zen

03- Toki Fuko – Narration 4

04- PDQB – Diskmind

05- Kumulus – Taymir

06- Kazumi Sagawa – Can You Swim In Frequency ?

07- Javano & Sub Basics – Floating

08- Sunflower Aquarium – SA-124

09- Knopha – Mizu Le Goût

10- Niclic – Run out

11- Kuba Sojka – Adventure In The Unknown

12- Atlas – Compassion

13- Holographic Hallucination – Broad Daylight

14- Lost Trax – The Watcher

15- DJ Deep – Radiant

16- Kosh – Breaksit

17- Nublu Orchestra – Sketches Of NYC (UR Seventh Tunnel Remix)

18- Not Even Noticed – Inward

19- Dream Frequency – Love, Peace And Harmony

Crédits lectures :

Unité de Victor Hugo (Les Contemplations – 1856)

Éveil de Tristan Tzara (Midis Gagnés – 1939)

Dada et les dadaïsmes – Max Dachy (2011)

Eddy Dada Deep & G Low Fresh aka Bounce & Dream Zulu Krew