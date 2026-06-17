S05-E09-Bounce Selecta : Back to Earth for House Pleasure

Bonjour à toustes amis terrestres et extraterrestres !

C’est le clap de fin pour cette 5ème saison du Bounce & Dream ! Nous revenons sur la Terre mère suite à nos aventures galactico-ambient du mois de mai pour vous proposer une sélection Deep House. C’est une de nos émissions avec le plus de morceaux vocaux et nous ont bien bercés durant ces deux heures en votre compagnie! Des textes simples qui vont droit au cœur et qui parlent d’Amour, d’unité, d’espoir et de partage. N’hésitez pas à prendre une pause et à les écouter car pour nous c’est plus nécessaires que jamais dans ce monde qui va à toute vitesse et qui bien trop dominé par la technologie. La musique House est porteuse de ces valeurs et nous pousse à célébrer ensemble la joie et la beauté d’être vivant ! On se retrouve avec plaisir pour une prochaine saison toujours axée sur la découverte et l’ouverture aux méandres des musiques électroniques. Bel été!

Bounce & Dream Zulu Krew