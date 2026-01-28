Retour sur les carrières de Derrick Rose et Gaël Monfils !

Retrouvez un récap de l’actu angevine de la semaine en début d’émission, suivit de deux nouvelles chroniques…
Au programme de cette émission :
- Lucas se charge du flash info cette semaine !
- Nous reviendrons sur la carrière NBA de Derrick Rose avec Aidan !
- Le débat de la semaine sera organisé par Gaspard : Voyez-vous un club en dehors du Top 8 du classement LDC allé au bout de la compétition, à l’image du PSG l’année dernière ?
- Pacôme se charge de faire une rétrospective de la carrière de Gaël Monfils sur les courts de tennis !
Émission présentée par :
- Animateur : Lucas
- Réalisation : Noé et Louise
- Chroniqueurs : Aidan, Gaspard, Pacôme