Retour sur les carrières de Derrick Rose et Gaël Monfils !

Retrouvez un récap de l’actu angevine de la semaine en début d’émission, suivit de deux nouvelles chroniques…

Au programme de cette émission :

  • Lucas se charge du flash info cette semaine !
  • Nous reviendrons sur la carrière NBA de Derrick Rose avec Aidan !
  • Le débat de la semaine sera organisé par Gaspard : Voyez-vous un club en dehors du Top 8 du classement LDC allé au bout de la compétition, à l’image du PSG l’année dernière ?
  • Pacôme se charge de faire une rétrospective de la carrière de Gaël Monfils sur les courts de tennis !

Émission présentée par :

  • Animateur : Lucas
  • Réalisation : Noé et Louise
  • Chroniqueurs : Aidan, Gaspard, Pacôme

