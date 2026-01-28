Retour sur les carrières de Derrick Rose et Gaël Monfils !

Retrouvez un récap de l’actu angevine de la semaine en début d’émission, suivit de deux nouvelles chroniques…

Au programme de cette émission :

Lucas se charge du flash info cette semaine !

Nous reviendrons sur la carrière NBA de Derrick Rose avec Aidan !

! Le débat de la semaine sera organisé par Gaspard : Voyez-vous un club en dehors du Top 8 du classement LDC allé au bout de la compétition, à l’image du PSG l’année dernière ?

Pacôme se charge de faire une rétrospective de la carrière de Gaël Monfils sur les courts de tennis !

Émission présentée par :