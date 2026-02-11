Six Nations : Le Grand Chelem avant l’heure pour les Bleus ?

Retrouvez un récap de l’actu angevine de la semaine en début d’émission, suivi de deux nouvelles chroniques croustillantes pour rythmer votre écoute.

Au programme de cette émission :

Le Flash Info : Lucas ouvre le bal avec l’essentiel de l’actualité locale.

XV de France : Mayeul analyse l’entrée en lice des Bleus dans le Tournoi des Six Nations et décrypte la suite du calendrier.

Le Débat de la Semaine : Aidan pose la question qui fâche : quels sont les plus grands talents « gâchés » de l’histoire du sport, toutes disciplines confondues ?

Focus Foot : Gaspard revient sur le choc de la Ligue 1 et la débâcle de l’OM face au PSG au Parc des Princes.

Émission présentée par :

Animateur : Lucas

Réalisateur : Noé

Chroniqueurs : Aidan, Gaspard, Mayeul