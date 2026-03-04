Dans cette émission, vous allez retrouver un récap de l’actu angevine de la semaine en début d’émission, suivi de deux nouvelles chroniques…
Au programme de cette émission :
- Pierre s’occupe d’un gros flash info cette semaine !
- Nous parlerons du retour des classiques ainsi que de l’explosion de Paul Seixas avec Gaspard !
- Le débat de la semaine sera organisé par Mathurin : Quelles sont les satisfactions françaises pour ces JO de Milan Cortina ?
- Aidan revient sur la polémique raciste subie par Vinicius Jr par Pestrianni !
Ta Gueule Coubertin revient très bientôt sur le 103Fm de Radio Campus Angers.
Émission présentée par :
- Animateur : Pierre
- Réalisateur : Louise
- Chroniqueurs : Gaspard, Mathurin, Aidan