Publié le par Jimmy

Quelles sont les satisfactions françaises pour ces JO de Milan Cortina ?

Dans cette émission, vous allez retrouver un récap de l’actu angevine de la semaine en début d’émission, suivi de deux nouvelles chroniques…

Au programme de cette émission :

  • Pierre s’occupe d’un gros flash info cette semaine !
  • Nous parlerons du retour des classiques ainsi que de l’explosion de Paul Seixas avec Gaspard !
  • Le débat de la semaine sera organisé par Mathurin : Quelles sont les satisfactions françaises pour ces JO de Milan Cortina ?
  • Aidan revient sur la polémique raciste subie par Vinicius Jr par Pestrianni !

Ta Gueule Coubertin revient très bientôt sur le 103Fm de Radio Campus Angers.

Émission présentée par :

  • Animateur : Pierre
  • Réalisateur : Louise
  • Chroniqueurs : Gaspard, Mathurin, Aidan

