Publié le par Jimmy

Barrages Ligue 1 – Ligue 2 : Quelles équipes vont monter dans l’élite ?

Au programme de cette émission :

  • Mathurin s’occupe d’un gros flash info cette semaine !
  • Nous revenons sur le match immense en Ligue des Champions entre le Psg et le Bayern Munich avec Pierre !
  • Le débat de la semaine sera organisé par Mayeul :Barrages Ligue 1 – Ligue 2 : Quelles équipes vont monter dans l’élite ?
  • Aidan revient sur les classiques Ardenaises !

Ta Gueule Coubertin revient très bientôt sur le 103Fm de Radio Campus Angers.

Émission présentée par :

  • Animateur : Mathurin
  • Réalisateur : Louise
  • Chroniqueurs : Pierre, Mayeul, Aidan

 

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