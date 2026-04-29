Au programme de cette émission :
- Mathurin s’occupe d’un gros flash info cette semaine !
- Nous revenons sur le match immense en Ligue des Champions entre le Psg et le Bayern Munich avec Pierre !
- Le débat de la semaine sera organisé par Mayeul :Barrages Ligue 1 – Ligue 2 : Quelles équipes vont monter dans l’élite ?
- Aidan revient sur les classiques Ardenaises !
Ta Gueule Coubertin revient très bientôt sur le 103Fm de Radio Campus Angers.
Émission présentée par :
- Animateur : Mathurin
- Réalisateur : Louise
- Chroniqueurs : Pierre, Mayeul, Aidan