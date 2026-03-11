Publié le par Jimmy

Football : Quels objectifs des clubs français en Coupe d’Europe ?

Retrouvez un récap de l’actu angevine de la semaine en début d’émission, suivi de deux nouvelles chroniques…

Au programme de cette émission :

  • Pierre s’occupe d’un gros flash info cette semaine !
  • Nous revenons sur la défaite du XV de France contre l’Ecosse avec Simon !
  • Le débat de la semaine sera organisé par Mayeul : Quels objectifs des clubs français en Coupe d’Europe ?
  • Pacôme revient sur le premier GP de Formule 1 en Australie !

Ta Gueule Coubertin revient très bientôt sur le 103Fm de Radio Campus Angers.

Émission présentée par :

  • Animateur : Pierre
  • Réalisateur : Louise et Noé
  • Chroniqueurs : Simon, Mayeul, Pacôme

