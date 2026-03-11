Football : Quels objectifs des clubs français en Coupe d’Europe ?

Retrouvez un récap de l’actu angevine de la semaine en début d’émission, suivi de deux nouvelles chroniques…
Au programme de cette émission :
- Pierre s’occupe d’un gros flash info cette semaine !
- Nous revenons sur la défaite du XV de France contre l’Ecosse avec Simon !
- Le débat de la semaine sera organisé par Mayeul : Quels objectifs des clubs français en Coupe d’Europe ?
- Pacôme revient sur le premier GP de Formule 1 en Australie !
Ta Gueule Coubertin revient très bientôt sur le 103Fm de Radio Campus Angers.
Émission présentée par :
- Animateur : Pierre
- Réalisateur : Louise et Noé
- Chroniqueurs : Simon, Mayeul, Pacôme