Le Sénégal doit-il rendre la CAN au Maroc ?

Retrouvez un récap de l’actu angevine de la semaine en début d’émission, suivi de deux nouvelles chroniques croustillantes pour rythmer votre écoute.

Au programme de cette émission :

🗞️ Flash Info : Lucas se charge de fournir l’essentiel de l’actu sportive angevine de la semaine.

🏉 6 Nations : Mathurin nous fait une rétrospective sur la compétition qui nous a tenu en haleine pendant 1 mois et demi !

🏆⚽ Le Débat de la Semaine : Après l’annonce de la CAF de déposséder le Sénégal de leur trophée à la dernière CAN, les Lions de la Teranga doivent-ils rendre la coupe au Maroc ?

🎾 Tennis : Milo nous parle de Moïse Kouamé, la jeune pépite française de 17 ans au tennis et de sa prochaine participation au Master 1000 de Miami.

Émission présentée par :

Animateur : Lucas

Réalisatrice : Louise

Chroniqueurs : Aidan, Mathurin, Milo