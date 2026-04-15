Paris-Roubaix : le récit de l’édition 2026 !

Retrouvez un récap de l’actu angevine de la semaine en début d’émission, suivi de deux nouvelles chroniques croustillantes pour rythmer votre écoute.

Au programme de cette émission :

🗞️ Flash Info : Lucas s’occupe de résumer l’actu sportive angevine de la semaine en accent sur la fin de saison des Ducs.

🚴‍♂️ Paris-Roubaix : Pacôme retrace cette édition 2026 de l’Enfer du Nord qui a vu Wout van Aert s’imposer chez les hommes et l’allemande Franziska Koch chez les femmes.

⚽ Le Débat de la Semaine : Le PSG est-il encore plus fort que la saison dernière ?

🏉 6 Nations Féminin : Lou-Ann revient sur la première journée du tournoi avec une belle victoire des Bleues face à l’Italie !

Émission présentée par :

Animateur : Lucas

Réalisateur : Noé

Chroniqueurs : Lou-Ann, Gaspard, Pacôme