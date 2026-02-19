F1 : La nouvelle réglementation va-t-elle redistribuer les cartes au classement général ?

Retrouvez un récap de l’actu angevine de la semaine en début d’émission, suivi de deux nouvelles chroniques croustillantes pour rythmer votre heure d’écoute !

Au programme de cette émission :

🗞️ Le Flash Info : Lucas revient sur l’essentiel de l’actualité sportive angevine.

🥇 JO Milan-Cortina 2026 : Simon refait la rétrospective des Tops/Flops de ces Olympiades du côté de la délégation française.

🏎️ Le Débat de la Semaine : Pacôme lance le premier débat F1 de 2026 : La nouvelle réglementation va-t-elle redistribuer les cartes du classement au sein des 11 écuries ?

📺 Droits TV : Milo revient sur la nouvelle crise qui secoue l’économie du foot français à l’annonce de la diffusion de la prochaine Coupe du Monde sur BeIN.

Émission présentée par :

Animateur : Lucas

Réalisation : Louise, Noé

Chroniqueurs : Milo, Pacôme, Simon