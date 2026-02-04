Dans cette émission, vous allez retrouvez un récap de l’actu angevine de la semaine en début d’émission, suivi de deux nouvelles chroniques…

Au programme de cette émission :

Pierre s’occupe d’un gros flash info cette semaine !

Nous parlerons de la phase compliquée que traverse que l’Olympique de Marseille en ce moment avec Milo !

Le débat de la semaine sera organisé par Simon : Novak Djokovic est-il le plus grand joueur de l’histoire du tennis ?

Mathurin revient sur l’entrée du XV de France dans le tournoi des 6 nations !

Ta Gueule Coubertin revient très bientôt sur le 103Fm de Radio Campus Angers.

Émission présentée par :