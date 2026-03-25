Publié le par Jimmy

Que doit-on attendre des Bleus lors de cette tournée aux USA ?

Au programme de cette émission :

  • Pierre s’occupe d’un gros flash info cette semaine !
  • Nous revenons sur la carrière de Dimitri Payet après son annonce de retraite avec Simon !
  • Le débat de la semaine sera organisé par Pacôme : Que doit-on attendre des Bleus lors de cette tournée aux USA ?
  • Gaspard revient sur Milan-San Remo !

Ta Gueule Coubertin revient très bientôt sur le 103Fm de Radio Campus Angers.

Émission présentée par :

  • Animateur : Pierre
  • Réalisateur : Louise & Noé
  • Chroniqueurs : Simon, Pacôme, Gaspard

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