Au programme de cette émission :
- Pierre s’occupe d’un gros flash info cette semaine !
- Nous revenons sur la carrière de Dimitri Payet après son annonce de retraite avec Simon !
- Le débat de la semaine sera organisé par Pacôme : Que doit-on attendre des Bleus lors de cette tournée aux USA ?
- Gaspard revient sur Milan-San Remo !
Ta Gueule Coubertin revient très bientôt sur le 103Fm de Radio Campus Angers.
Émission présentée par :
- Animateur : Pierre
- Réalisateur : Louise & Noé
- Chroniqueurs : Simon, Pacôme, Gaspard