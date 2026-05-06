Paul Seixas a pris rendez-vous avec la Grande Boucle !

Retrouvez un récap de l’actu angevine de la semaine en début d’émission, suivi de deux nouvelles chroniques croustillantes pour rythmer votre écoute.

Au programme de cette dernière émission de la saison :

🗞️ Flash Info : Milo se teste au micro ce soir, il va résumer l’actu sportive angevine de la semaine.

🚴‍♂️ Paul Seixas : Lucas revient sur l’annonce de la participation au prochain Tour de France du jeune prodige français.

🏎️ Le Débat de la Semaine : Il y a-t-il un pilote pour concurrencer Kimi Antonelli chez Mercedes après ce début de saison de F1 ?

⚽ Ligue 1 : Simon fait un point au classement des 18 équipes avant les deux dernières journées du championnat !

Émission présentée par :

Animateur : Milo

Réalisation : Louise et Noé

Chroniqueurs : Lucas, Pierre et Simon