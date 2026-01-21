Parabadminton : ITW de Jean Claude Arnou, coordinateur des championnats de France 2026 !

Au programme de cette émission :
- Pierre s’occupe d’un gros flash info cette semaine !
- Interview avec Jean Claude Arnou, coordinateur des championnats de France de parabadminton 2026 aux Ponts-de-cé du 23 au 25 janvier.
- Le débat de la semaine sera organisé par Mathurin : Pourquoi les gens n’ont pas d’attrait particulier pour les JO d’hiver ?
- Simon revient sur la finale de la CAN 2026 au Maroc !
Ta Gueule Coubertin revient très bientôt sur le 103Fm de Radio Campus Angers.
Émission présentée par :
- Animateur : Pierre
- Réalisateur : Noé et Louise
- Chroniqueurs : Lucas, Simon, Mathurin