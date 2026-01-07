Publié le par Jimmy

La France sera-t-elle capable d’améliorer son nombre de médailles comparé aux jeux de Pékin en 2022 lors des prochains jeux d’hivers qui se tiendront à Milan en 2026 ?

Au programme de cette émission :

  • Pierre s’occupe d’un gros flash info cette semaine !
  • Nous sommes revenus sur la CAN avant les quarts de finales Gaspard !
  • Le débat de la semaine sera organisé par Pacôme : La France sera-t-elle capable d’améliorer son nombre de médailles comparé aux jeux de Pékin en 2022 lors des prochains jeux d’hivers qui se tiendront à Milan en 2026 ?
  • Mayeul revient sur le calendrier surchargé en rugby !

Ta Gueule Coubertin revient très bientôt sur le 103Fm de Radio Campus Angers.

Émission présentée par :

  • Animateur : Pierre
  • Réalisateur : Noé
  • Chroniqueurs : Gaspard, Pacôme, Mayeul

