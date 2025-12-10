Les chroniqueurs refont l’année sportive 2025 !

Dernière émission de l’année 2025 ! Retrouvez dans cette émission une belle brochette de chroniqueurs autour de la table pour faire un résumé sportif de l’année.

Au menu de cette émission :

Lucas revient sur les différents résultats des équipes angevines dans le traditionnel « flash info » !

Nous parlerons des moments sportifs qui ont marqué nos chroniqueurs cette année. Au programme : Roland Garros, PSG en LDC, Tour de France et plein d'autres à écouter….

cette année. Au programme : Roland Garros, PSG en LDC, Tour de France et plein d’autres à écouter…. Les chroniqueurs s’affrontent en duo pour le dernier quiz de 2025 (les outsiders au rendez-vous…) !

Ta Gueule Coubertin revient en 2026 ! En attendant, toute l’équipe de TGC vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d’année !

Émission présentée par :