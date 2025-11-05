NBA : Un démarrage plein de surprises et d’exploits !

Après une petite semaine de repos, Ta Gueule Coubertin est de retour ! Retrouvez un récap de l’actu angevine de la semaine en début d’émission, suivi de deux nouvelles chroniques…
Au programme de cette émission :
- Lucas s’occupe d’un flash info bien chargé cette semaine !
- Nous parlerons de la révélation Valentin Vacherot sur le circuit ATP 2025 avec Milo !
- Le débat de la semaine sera organisé par Mathurin : Les blocs bas sont-ils en train de mettre à mal la Ligue 1 ?
- Aidan nous explique le début de saison tonitruant en NBA !
Émission présentée par :
- Animateur : Lucas
- Réalisation : Louise, Noé
- Chroniqueurs : Aidan, Mathurin, Milo