NBA : Un démarrage plein de surprises et d’exploits !

Après une petite semaine de repos, Ta Gueule Coubertin est de retour ! Retrouvez un récap de l’actu angevine de la semaine en début d’émission, suivi de deux nouvelles chroniques…

Au programme de cette émission :

Lucas s’occupe d’un flash info bien chargé cette semaine !

Nous parlerons de la révélation Valentin Vacherot sur le circuit ATP 2025 avec Milo !

Le débat de la semaine sera organisé par Mathurin : Les blocs bas sont-ils en train de mettre à mal la Ligue 1 ?

Aidan nous explique le début de saison tonitruant en NBA !

Émission présentée par :