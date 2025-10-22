Une émission tournée autour du ballon rond !
Au programme de cette émission :
- Pierre s’occupe d’un gros flash info cette semaine !
- Retour sur la troisième journée de Ligue des Champions avec Pacôme !
- Le débat de la semaine sera organisé par Simon : Clasico : Qui du Real Madrid ou du FC Barcelone est favori ?
- Gaspard revient sur le gros travail de Wembanyama pour revenir à la compétition.
Ta Gueule Coubertin revient très bientôt sur le 103Fm de Radio Campus Angers.
Émission présentée par :
- Animateur : Pierre
- Réalisateur : Louise
- Chroniqueurs : Pacôme, Simon, Gaspard