Clasico : Qui du Real Madrid ou du FC Barcelone est favori ?

Une émission tournée autour du ballon rond !

Au programme de cette émission :

  • Pierre s’occupe d’un gros flash info cette semaine !
  • Retour sur la troisième journée de Ligue des Champions avec Pacôme !
  • Le débat de la semaine sera organisé par Simon : Clasico : Qui du Real Madrid ou du FC Barcelone est favori ?
  • Gaspard revient sur le gros travail de Wembanyama pour revenir à la compétition. 

Ta Gueule Coubertin revient très bientôt sur le 103Fm de Radio Campus Angers.

Émission présentée par :

  • Animateur : Pierre
  • Réalisateur : Louise
  • Chroniqueurs : Pacôme, Simon, Gaspard

